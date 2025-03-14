Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин оценил свою игру в текущем сезоне и поделился мнением о шансах на попадание в сборную Украины:

«Некоторые думают, что я плохо играю в обороне, но они ошибаются. У меня никогда не было никаких разговоров об этом с тренером клуба. Иногда читаю, что у меня мало голов или ассистов, но учитывая мою позицию на поле и то, как меня использует наставник «Ракува» – статистика очень неплохая.

Меня один раз Сергей Ребров вызывал в сборную Украину, тогда проводились тренировочные сборы и были три игры. Я не попал в заявку ни в одном из матчей. Пытаюсь не думать об этом и не переживать, потому что не могу повлиять на эти вещи.

Я пытаюсь делать свою работу на футбольном поле качественно. Если тренер сделал выбор в пользу других футболистов – это его право. Я не обижаюсь и не могу говорить, что я чем-то недоволен. Конечно, я жду вызова в сборную, потому что считаю, что заслужил на это. Что будет дальше – от меня не зависит», – сказал Кочергин.

В текущем сезоне украинский полузащитник провел 24 матча в чемпионате Польши, забил пять голов и отдал три результативные передачи.