Барселона впервые с 2016 года одержала 9 побед подряд в Ла Лиге

«Барселона» выиграла последний поединок против «Жироны» и увеличила свою серию из побед в Ла Лиге до 9 матчей. Это лучшая серия «каталонцев» с 2016 года.

30 марта состоялась игра 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Последняя более длинная победная серия «блауграны» была в период с января по март 2016 года, когда команда выиграла 12 матчей Ла Лиги подряд.

В нынешней кампании испанского чемпионата подопечные Ханси Флика лидируют в борьбе за чемпионство (21 победа, 3 ничьи, 5 поражений).

🇪🇸 | Barça on cloud nine!



Barcelona have now recorded 9 wins in a row inside a single LaLiga campaign for the first time since a run of 12 wins between January and March 2016.



Hansi Flick's machine is showing no signs of stopping! 🔥 pic.twitter.com/nVvRd3XC9W