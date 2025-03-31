ВИДЕО. Бекхэма снова обвиняют в измене. Всплыл скандал из прошлого

Бывшая ассистентка Дэвида Бекхэма, Ребекка Лус, снова сделала заявления о предполагаемом романе с ним.

Она работала на Бекхэма после его перехода в «Реал» в 2003 году и впервые рассказала об этом в 2004-м, хотя футболист всегда отрицал обвинения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Между нами было влечение. Мы проводили много времени вместе, у нас была связь», – говорила Лус. Она вспоминала о его особом отношении и флирте, но боялась рисковать работой.

Заявления Лус вызвали скандал, который ударил по семье Бекхэмов. Виктория назвала этот период «самым тяжелым в браке» в документальном сериале «Бекхэм» (2023).

Спустя более 20 лет Лус в интервью «60 Minutes Australia» снова подтвердила свои слова: «Я говорила только правду. У них есть деньги, пиар и лучшие адвокаты, а у меня была только правда».