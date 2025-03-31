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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 21:59 | Обновлено 31 марта 2025, 23:07
2772
2

Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь

У Николая Шапаренко была пневмония

31 марта 2025, 21:59 | Обновлено 31 марта 2025, 23:07
2772
2
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

У игрока сборной Украины и киевского «Динамо» Николая Шапаренко были проблемы со здоровьем.

У Шапаренко во время зимних сборов «Динамо» долгое время держалась повышенная температура. Полузащитник переболел пневмонией. Этот период был очень тяжелым для футболиста, грипп дал усложнение.

В этом сезоне на счету Шапаренко 27 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко может покинуть УПЛ во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересован немецкий «Штутгарт».

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Николай Шапаренко Динамо Киев болезнь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 2
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PullBen
Було видно що останнім часом здав, після пневмонії ще доволі хорошу гру показує. Будемо чекати на його відновлення
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-1
tato88
Можливо в цьому і є причина такого спаду?( Сподіваюсь відновиться, перспективи у нього були непогані
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-1
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