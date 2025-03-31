Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
У Николая Шапаренко была пневмония
У игрока сборной Украины и киевского «Динамо» Николая Шапаренко были проблемы со здоровьем.
У Шапаренко во время зимних сборов «Динамо» долгое время держалась повышенная температура. Полузащитник переболел пневмонией. Этот период был очень тяжелым для футболиста, грипп дал усложнение.
В этом сезоне на счету Шапаренко 27 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал семь ассистов.
Ранее сообщалось, что полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко может покинуть УПЛ во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересован немецкий «Штутгарт».
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