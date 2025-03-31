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  4. Калинина уступила в 1/32 финала в Чарльстоне, выигрывая 4:1 в решающем сете
WTA
31 марта 2025, 22:02 | Обновлено 31 марта 2025, 22:10
891
8

Калинина уступила в 1/32 финала в Чарльстоне, выигрывая 4:1 в решающем сете

Ангелина проиграла Кэти Макнелли в 1/32 финала соревнований WTA 500 в США

31 марта 2025, 22:02 | Обновлено 31 марта 2025, 22:10
891
8
Калинина уступила в 1/32 финала в Чарльстоне, выигрывая 4:1 в решающем сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 1/32 финала украинка в трех сетах уступила Кэти Макнелли (США, WTA 397) за 2 часа и 20 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Кэти Макнелли (США) [Q] – 6:4, 1:6, 4:6

В третьей партии Калинина побеждала со счетом 4:1, но упустила преимущество, отдав пять геймов подряд.

Это была вторая встреча соперниц. В 2020 году Ангелина одолела Кэти на соревнованиях ITF W100 в Мидленде.

Калинина проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала в конце февраля.

В следующем раунде Макнелли сыграет против 14-й сеяной Анны Калинской.

Украину в Чарльстоне продолжат представлять Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. В первом раунде сестры проведут очное противостояние. Напарница Людмила – София Кенин, а Надежда сыграет с Алдилой Сутджиади.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Ukropsalo
Ганьба
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+3
BATI-GOOOOOL
Ще до матчу за день була невеличка стаття з питанням "З ким зіграє Калініна ?" Я навіть не чітая хотів написати ,НЕ ВАЖНО З КИМ ВСЕ РІВНО ПРОГРАЄ..Потім подумав а вдруг виграє і не став нічого писати.Але всеж подивився з ким гратиме,суперниця замикає четверту сотню...Подумав добре що не писав...Але вон воно як...Як кажуть вважали що пробила дно своєю грою з початку року,але з низу постучали....
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+2
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pawa
Який же ганебний теніс показує оця Калініна! Просто лютий сором! Місце цієї розтовстішої "тенісистки" - ІТФ15, ІТФ-30 - не вище! А там, після 2-3 програшів тенісисткам 3 5-ї чи 6-ї сотні - пора закінчувати взагалі!
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+2
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Alex
Обидно 
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0
C.Пеклов
дуже погано, ніяк не може знайти свою гру.Проблеми скоріш за все в психології...
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0
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