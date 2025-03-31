Калинина уступила в 1/32 финала в Чарльстоне, выигрывая 4:1 в решающем сете
Ангелина проиграла Кэти Макнелли в 1/32 финала соревнований WTA 500 в США
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 68) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В 1/32 финала украинка в трех сетах уступила Кэти Макнелли (США, WTA 397) за 2 часа и 20 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Кэти Макнелли (США) [Q] – 6:4, 1:6, 4:6
В третьей партии Калинина побеждала со счетом 4:1, но упустила преимущество, отдав пять геймов подряд.
Это была вторая встреча соперниц. В 2020 году Ангелина одолела Кэти на соревнованиях ITF W100 в Мидленде.
Калинина проиграла четвертый матч подряд. В последний раз она побеждала в конце февраля.
В следующем раунде Макнелли сыграет против 14-й сеяной Анны Калинской.
Украину в Чарльстоне продолжат представлять Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. В первом раунде сестры проведут очное противостояние. Напарница Людмила – София Кенин, а Надежда сыграет с Алдилой Сутджиади.
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