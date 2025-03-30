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WTA
30 марта 2025, 12:25 | Обновлено 30 марта 2025, 12:32
151
0

Жеребьевка в Чарльстоне. Сестры Киченок сыграют друг против друга

Людмила и Надежда скрестят ракетки в первом раунде парного турнира

30 марта 2025, 12:25 | Обновлено 30 марта 2025, 12:32
151
0
Жеребьевка в Чарльстоне. Сестры Киченок сыграют друг против друга
btu.org.ua. Людмила Киченок. Надежда Киченок

30 марта состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украину в парном теннисе представят сестры Людмила и Надежда Киченок, но в разных тандемах. Жребий распорядился таким образом, что украинские теннисистки сыграют друг против друга на первом этапе соревнований в 1/8 финала. Матч состоится 1 апреля.

Людмила выступит в паре с американкой Софией Кенин. Они получили четвертый номер посева. У них 7 выходов на корт в дуэте: из них 3 победы и 4 поражения.

Надежда сыграет вместе с Алдилой Сутджиади из Индонезии. Это будет для них лишь второй выход на корт в тандеме и первый закончился поражением.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия)

В 2024 году на турнире в Чарльстоне украинки Людмила и Надежда Киченок играли вместе. Тогда они стали вице-чемпионками, проиграв лишь в финале соревнований американскому дуэту Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс.

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WTA Чарльстон Людмила Киченок Надежда Киченок София Кенин Алдила Сутджиади
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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