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  4. Ман Сити – первая команда в истории Кубка Англии по интересному достижению
Кубок Англии
31 марта 2025, 21:53 |
275
0

Ман Сити – первая команда в истории Кубка Англии по интересному достижению

«Горожане» на выезде одолели «Борнмут»

31 марта 2025, 21:53 |
275
0
Ман Сити – первая команда в истории Кубка Англии по интересному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» на выезде победил «Борнмут» и стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал соревнования 7 сезонов подряд.

30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч на 63-й минуте встречи забил Мармуш.

Действующий обладатель трофея -– «Манчестер Юнайтед», а рекордсменом по количеству титулов остается «Арсенал» (14).

26 апреля «горожане» в 1/2 финала Кубка Англии встретятся с «Ноттингемом Форест».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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