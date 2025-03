Ман Сити – первая команда в истории Кубка Англии по интересному достижению

«Манчестер Сити» на выезде победил «Борнмут» и стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал соревнования 7 сезонов подряд.

30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч на 63-й минуте встречи забил Мармуш.

Действующий обладатель трофея -– «Манчестер Юнайтед», а рекордсменом по количеству титулов остается «Арсенал» (14).

26 апреля «горожане» в 1/2 финала Кубка Англии встретятся с «Ноттингемом Форест».

