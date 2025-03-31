Ман Сити – первая команда в истории Кубка Англии по интересному достижению
«Горожане» на выезде одолели «Борнмут»
«Манчестер Сити» на выезде победил «Борнмут» и стал первой командой в истории Кубка Англии, которая вышла в полуфинал соревнования 7 сезонов подряд.
30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч на 63-й минуте встречи забил Мармуш.
Действующий обладатель трофея -– «Манчестер Юнайтед», а рекордсменом по количеству титулов остается «Арсенал» (14).
26 апреля «горожане» в 1/2 финала Кубка Англии встретятся с «Ноттингемом Форест».
Manchester City are the first side in men’s FA Cup history to reach the semi-finals in seven consecutive seasons. 👏 pic.twitter.com/m3zwlWkz04— Squawka (@Squawka) March 30, 2025
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