Олег ФЕДОРЧУК: «Не надо хоронить Оболонь и Ингулец»

Украинский специалист и эксперт Олег Федорчук не смог назвать абсолютного аутсайдера Премьер-лиги во время эксклюзивного интервью корреспонденту Sport.ua.

– Кто окажется среди неудачников?

– Ситуация настолько запутанная, что я бы не спешил «хоронить» даже «Оболонь» и «Ингулец». Все будут биться до конца и будут пытаться прыгнуть выше головы.

Тот же «Ингулец» вообще переписывает все стереотипы. Судите сами: петровчане вынуждены постоянно играть в гостях, все подготовительные этапы провели дома, тренируясь на искусственном покрытии, их ряды покинула целая группа ведущих футболистов, но это не препятствует им быть нарушителями спокойствия.

Напомним, что после 22-го тура «Оболонь» находится на 14-й строчке (18 очков), а «Ингулец» на 15-й (16 очков).