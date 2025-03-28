Бразилия28 марта 2025, 04:04 | Обновлено 28 марта 2025, 04:05
29
0
Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти
Жорже Жезуш может стать главным тренером команды
28 марта 2025, 04:04 | Обновлено 28 марта 2025, 04:05
29
0
70-летний португальский главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш вошел в шорт-лист сборной Бразилии.
Об этом сообщает издание Globo.
Жорже Жезуш никогда не работал со сборными командами, но на клубном уровне имеет послужной список.
В Португалии возглавлял «Спортинг», «Бенфику», «Белененсеш», «Эштрелу» и еще шесть клубов страны.
Также Жезуш работал в турецком «Фенербахче» и в бразильском «Фламенго».
Сообщается, что Жезуш рассматривается в случае, если бразильская федерация не договорится с Анчелотти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2025, 07:25 5
Карло рассчитывает на Андрея Лунина
Футбол | 27 марта 2025, 08:45 30
Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме
Футбол | 27.03.2025, 20:52
Футбол | 27.03.2025, 09:33
Футбол | 28.03.2025, 00:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 00:59
27.03.2025, 17:31 10
26.03.2025, 02:09
27.03.2025, 09:00 4
26.03.2025, 03:25 2
26.03.2025, 18:07 13
26.03.2025, 10:44
Теннис