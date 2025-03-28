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  4. Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти
Бразилия
28 марта 2025, 04:04 | Обновлено 28 марта 2025, 04:05
29
0

Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти

Жорже Жезуш может стать главным тренером команды

28 марта 2025, 04:04 | Обновлено 28 марта 2025, 04:05
29
0
Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine

70-летний португальский главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш вошел в шорт-лист сборной Бразилии.

Об этом сообщает издание Globo.

Жорже Жезуш никогда не работал со сборными командами, но на клубном уровне имеет послужной список.

В Португалии возглавлял «Спортинг», «Бенфику», «Белененсеш», «Эштрелу» и еще шесть клубов страны.

Также Жезуш работал в турецком «Фенербахче» и в бразильском «Фламенго».

Сообщается, что Жезуш рассматривается в случае, если бразильская федерация не договорится с Анчелотти.

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Александр Сильченко Источник: SporTV
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