Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти

70-летний португальский главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш вошел в шорт-лист сборной Бразилии.

Об этом сообщает издание Globo.

Жорже Жезуш никогда не работал со сборными командами, но на клубном уровне имеет послужной список.

В Португалии возглавлял «Спортинг», «Бенфику», «Белененсеш», «Эштрелу» и еще шесть клубов страны.

Также Жезуш работал в турецком «Фенербахче» и в бразильском «Фламенго».

Сообщается, что Жезуш рассматривается в случае, если бразильская федерация не договорится с Анчелотти.