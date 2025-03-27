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Испания
27 марта 2025, 22:03 | Обновлено 27 марта 2025, 22:04
211
0

Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти

Итальянца ждут в Бразилии и Саудовской Аравии

27 марта 2025, 22:03 | Обновлено 27 марта 2025, 22:04
211
0
Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

У итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть 2 варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes

По информации источника, 65-летний специалист проводит последние месяцы у руля мадридского после чего может выбрать 1 из 2 команд, которая активно интересуется им: сборная Бразилии либо один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, который готов предложить Карло серьезные деньги.

В текущем сезоне «Реал» идет на 2-м месте Ла лиги после 28 матчей.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по суперзвезде.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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