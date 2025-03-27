Без Реала. Названы два варианта продолжения карьеры для Анчелотти
Итальянца ждут в Бразилии и Саудовской Аравии
У итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти есть 2 варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes
По информации источника, 65-летний специалист проводит последние месяцы у руля мадридского после чего может выбрать 1 из 2 команд, которая активно интересуется им: сборная Бразилии либо один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, который готов предложить Карло серьезные деньги.
В текущем сезоне «Реал» идет на 2-м месте Ла лиги после 28 матчей.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по суперзвезде.
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