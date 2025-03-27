Четко дали понять. Реал принял решение по суперзвезде

В мадридском «Реале» приняли решение по хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает Cadena SER.

По информации источника, руководство рассчитывает на игрока, даже не смотря на то, что в последнее время его роль в команде перестала быть такой значимой. При этом игроку четко дали понять, что для продления соглашения на еще один сезоне, игроку придется согласиться на серьезное снижение зарплаты.

Действующий контракт Луки с «Реалом» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд «Реала».