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Испания
27 марта 2025, 18:37 |
435
1

Четко дали понять. Реал принял решение по суперзвезде

Лука Модрич может остаться в Мадриде еще на сезон

27 марта 2025, 18:37 |
435
1
Четко дали понять. Реал принял решение по суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В мадридском «Реале» приняли решение по хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает Cadena SER.

По информации источника, руководство рассчитывает на игрока, даже не смотря на то, что в последнее время его роль в команде перестала быть такой значимой. При этом игроку четко дали понять, что для продления соглашения на еще один сезоне, игроку придется согласиться на серьезное снижение зарплаты.

Действующий контракт Луки с «Реалом» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд «Реала».

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Лука Модрич Реал Мадрид продление контракта Ла Лига Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Cadena Ser
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Victor673256ua
Один сезон на своєму рівні Модрич точно зможе відіграти. Реал не має пошкодувати, що продовжить контракт
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