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  4. Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира
Испания
29 марта 2025, 21:15 |
595
0

Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира

Мадридский гранд может попрощаться с Винисиусом

29 марта 2025, 21:15 |
595
0
Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисис Жуниор может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда устало от переговоров по продлению контракта и готово отпустить футболиста за 300 миллионов евро.

Заинтересованные в Винисиусе «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» готовы предложить вингеру зарплату в 200 миллионов евро, аналогичную сумму получает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, которого подпишет после Трента.

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Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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