Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисис Жуниор может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда устало от переговоров по продлению контракта и готово отпустить футболиста за 300 миллионов евро.

Заинтересованные в Винисиусе «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» готовы предложить вингеру зарплату в 200 миллионов евро, аналогичную сумму получает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, которого подпишет после Трента.