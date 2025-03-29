Испания29 марта 2025, 21:15 |
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Перес устал. Реал готов продать одного из лучших игроков мира
Мадридский гранд может попрощаться с Винисиусом
29 марта 2025, 21:15 |
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисис Жуниор может покинуть клуб, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство испанского гранда устало от переговоров по продлению контракта и готово отпустить футболиста за 300 миллионов евро.
Заинтересованные в Винисиусе «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» готовы предложить вингеру зарплату в 200 миллионов евро, аналогичную сумму получает Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» выбрал игрока, которого подпишет после Трента.
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