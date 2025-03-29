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Испания
29 марта 2025, 13:15 | Обновлено 29 марта 2025, 13:16
321
0

Реал выбрал игрока, которого подпишет после Трента. Он ассистировал Ямалю

Дин Хейсен, скорее всего, покинет «Борнмут»

29 марта 2025, 13:15 | Обновлено 29 марта 2025, 13:16
321
0
Реал выбрал игрока, которого подпишет после Трента. Он ассистировал Ямалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, именно этот 19-летний футболист станет следующим подписанием королевского клуба после того, как «сливочные» завершат переход Трента Александер-Арнольда. Ранее сообщалось, что «галактикос» уже сделали официальное предложение игроку «Ливерпулю» и уверены в том, что им удастся достичь соглашения.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

Во время последнего международного перерыва Дин Хейсен дебютировал за национальную сборную Испании и отдал ассист на Ламина Ямаля.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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