Реал выбрал игрока, которого подпишет после Трента. Он ассистировал Ямалю
Дин Хейсен, скорее всего, покинет «Борнмут»
Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, именно этот 19-летний футболист станет следующим подписанием королевского клуба после того, как «сливочные» завершат переход Трента Александер-Арнольда. Ранее сообщалось, что «галактикос» уже сделали официальное предложение игроку «Ливерпулю» и уверены в том, что им удастся достичь соглашения.
В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.
Во время последнего международного перерыва Дин Хейсен дебютировал за национальную сборную Испании и отдал ассист на Ламина Ямаля.
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