Реал выбрал игрока, которого подпишет после Трента. Он ассистировал Ямалю

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, именно этот 19-летний футболист станет следующим подписанием королевского клуба после того, как «сливочные» завершат переход Трента Александер-Арнольда. Ранее сообщалось, что «галактикос» уже сделали официальное предложение игроку «Ливерпулю» и уверены в том, что им удастся достичь соглашения.

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

Во время последнего международного перерыва Дин Хейсен дебютировал за национальную сборную Испании и отдал ассист на Ламина Ямаля.