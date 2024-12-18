ФОТО. Вы не поверите, как выглядит 50-летняя жена легенды Реала. Вау

Жена легендарного экс-футболиста «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиша Фигу – Хелен Сведин – показывает, что и в 50 лет можна оставаться элитной красавицей.

Недавно модель отметила своё 50-летие в компании мужа.

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Пара остаётся одной из самых крепких в мировом футболе – Луиш и Хелен уже более 20 лет вместе.

Сведин остаётся в числе топ-моделей, имеющих большие контракты с брендами – шведская модель продолжает сотрудничать с Ana Sousa, Arena, Don Algodon, Friday's Project, Giorgio Armany, Guess, Isdin, Kia Motors, Land Rover, Loreal, Nike, H&M и другими.