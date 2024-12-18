ФОТО. Украинский футболист Боруссии показал свою девушку и отдых топлес

Игрок «Боруссии» Дортмунд и сборной Украины U-19 Даниил Кревсун проводит свободное время в компании своей девушки Вероники.

Девушка опубликовала фото с одного из спа-салонов Германии – предположительно из Дортмунда. Пара чудесно провела время.

Даниил – воспитанник донецкого «Шахтера», подписавший контракт с «Боруссией» в январе 2023 года.

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Кревсун является важным игроком дубля Дортмунда, который выступает в третьем за силой дивизионе чемпионата Германии, сыграв в 11 матчах нынешнего сезона.

Интересно, что Даниил в новом клубе играет не только в роли атакующего полузащитника, но и правого защитника.