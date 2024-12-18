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Кубок Английской лиги
Саутгемптон
18.12.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
18 декабря 2024, 03:41 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:42
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Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии

Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву

18 декабря 2024, 03:41 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:42
4
0
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

18 декабря на «Сент-Мэри» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии в котором «Саутгемптон» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда долго страдала от отсутствия серьезных финансовых возможностей. Но парадокс в том, что настоящие проблемы у проекта начались тогда, когда она получила нового, довольно богатого и точно щедрого инвестора - Драгана Солака. Сначала был неожиданный вылет из АПЛ. Потом новый менеджер, Рассел Мартин, хотя и поднял святых из Чемпионшипа, но только через плей-офф. Более того, толково вроде бы усилившись летом, клуб надежно оккупировал самое дно таблицы Премьер-Лиги. Он вроде бы и дает бой всем, но, как правило, пропускает на гол больше и проигрывает. При этом аутсайдер хорош в Кубке Лиги. Там он уже справился с Кардиффом, Эвертоном и Сток Сити, причем только ирисок прошли в серии пенальти, выиграв у всех остальных. Но следующий раунд придется проходить без полноценного наставника: после 0:5 с Тоттенхэмом Мартину довольно ожидаемо указали на дверь.

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Ливерпуль

Клуб вызывал тревогу большую часть этого календарного года - с того момента, как Клопп, давно ставший культовым для красных, объявил, что покинет пост летом. И только уверенный старт при Арне Слоте успокоил болельщиков мерсисайдцев, что, конечно, держали в голове стагнацию исторического врага, Манчестер Юнайтед, после ухода сэра Алекса Фергюсона. Вряд ли кто-то мог ждать, что зиму получится встретить, потеряв очки считанное количество раз. А серьезная осечка была и вовсе одна, 0:1 с Ноттингем Форест дома. Выездные ничьи с Арсеналом и Ньюкаслом к провалам не отнести, пусть даже с сороками к 3:3 привела явная ошибка Келлехера в концовке. Потом получилось выиграть, но 1:0, против Жироны, не впечатлили. Спад формы лидера подтвердил и Фулхэм, закончив вничью - впрочем, там фаворит играл в меньшинстве после раннего удаления Робертсона.

Статистика личных встреч

Святые - удобный соперник для красных. Достаточно сказать, что осенние 3:2 стали шестой победой в 7 последних матчах - только раз на этом отрезке была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что что-то поможет сейчас хозяевам. Им еще и банально не нужен этот турнир, нужно сосредоточиться на АПЛ. Ставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
18 декабря 2024 -
22:00
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-1.5) 1.95 Сделать ставку
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Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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