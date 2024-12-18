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Кубок Английской лиги
Саутгемптон
18.12.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2024, 05:44 |
17
0

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии 18 декабря в 22:00 по Киеву

18 декабря 2024, 05:44 |
17
0
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

18 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Саутгемптон и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мерсисайдцы, которые являются действующими обладателями Кубка лиги, начали свой путь в розыгрыше турнира этого сезона с 1/16 финала. Подопечные Арне Слота уже переиграли Вест Хэм (5:1) и Брайтон (3:2).

Путь святых начался со 2-го раунда. Коллектив Мэттью Гилла выиграл у Кардиффа (5:3), Эвертона (2:1) и Сток Сити (3:2).

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Setanta Sports.

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Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль смотреть онлайн Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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