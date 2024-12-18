18 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Саутгемптон и Ливерпуль.

Поединок пройдет на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Мерсисайдцы, которые являются действующими обладателями Кубка лиги, начали свой путь в розыгрыше турнира этого сезона с 1/16 финала. Подопечные Арне Слота уже переиграли Вест Хэм (5:1) и Брайтон (3:2).

Путь святых начался со 2-го раунда. Коллектив Мэттью Гилла выиграл у Кардиффа (5:3), Эвертона (2:1) и Сток Сити (3:2).

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Setanta Sports.