Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Саутгемптон
18.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:35
107
0

В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги

Голы у победителей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт

18 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:35
107
0
В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Саутгемптон и Ливерпуль.

Поединок, который прошел на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне, завершился поражением хозяев поля (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у победителей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

Ливерпуль, который является действующим обладателем Кубка лиги, вышел в 1/2 финала.

Кубка английской лиги

1/4 финала, 18 декабря

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2

Голы: Арчер, 59 – Нуньес, 24, Эллиотт, 32

Саутгемптон: Маккарти, Мэннинг, Бри (Сугавара, 61), Вуд-Гордон, Беднарек (Бреретон, 84), Харвуд-Беллис, Фернандеш, Арибо (Лаллана, 84), Даунс (Сулемана, 73), Диблинг, Арчер (Онуачу, 73).

Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 46), Эндо, Куанса, Александер-Арнолд (Кьеза, 46), Ньони (Дэннс, 86), Мортон, Макаллистер (Макконнелл, 63), Эллиотт, Гакпо (Диогу Жота, 63), Нуньес.

Предупреждения: Даунс, 57, Бреретон, 90+4 – Эллиотт, 57, Макконнелл, 90

Фотогалерея

По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Отыграл весь матч. Известна оценка Ярмолюка за поражение от Ньюкасла
Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Саутгемптон Дарвин Нуньес Харви Эллиотт Кэмерон Арчер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка
Футбол | 18 декабря 2024, 18:11 16
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка

Поединок состоится 18 декабря в 19:00 по Киеву

Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Бокс | 18 декабря 2024, 07:49 4
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером

Владимир вспомнил скандальный поединок в 2005 году

Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов
Футбол | 19.12.2024, 00:05
Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов
Ужасная травма вратаря. ПСЖ уверенно обыграл Монако в матче на 6 голов
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Футбол | 18.12.2024, 20:52
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 18.12.2024, 15:14
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
17.12.2024, 20:07 4
Бокс
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
17.12.2024, 08:32 21
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
Журналист объяснил, что может спасти Мудрика от длительного бана за допинг
17.12.2024, 09:26 10
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 26
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем