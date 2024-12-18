В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги

Вечером 18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Саутгемптон и Ливерпуль.

Поединок, который прошел на стадионе Сент-Мэри в Саутгемптоне, завершился поражением хозяев поля (1:2).

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Голы у победителей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

Ливерпуль, который является действующим обладателем Кубка лиги, вышел в 1/2 финала.

Кубка английской лиги

1/4 финала, 18 декабря

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2

Голы: Арчер, 59 – Нуньес, 24, Эллиотт, 32

Саутгемптон: Маккарти, Мэннинг, Бри (Сугавара, 61), Вуд-Гордон, Беднарек (Бреретон, 84), Харвуд-Беллис, Фернандеш, Арибо (Лаллана, 84), Даунс (Сулемана, 73), Диблинг, Арчер (Онуачу, 73).

Ливерпуль: Келлехер, Гомес (Цимикас, 46), Эндо, Куанса, Александер-Арнолд (Кьеза, 46), Ньони (Дэннс, 86), Мортон, Макаллистер (Макконнелл, 63), Эллиотт, Гакпо (Диогу Жота, 63), Нуньес.

Предупреждения: Даунс, 57, Бреретон, 90+4 – Эллиотт, 57, Макконнелл, 90

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