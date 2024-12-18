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Кубок Английской лиги
Саутгемптон
18.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Ливерпуль
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Кубок английской лиги
18 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:59
115
0

Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Без поражений в 20 матчах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

18 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:59
115
0
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Без поражений в 20 матчах. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

Поединок состоялся на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Ливерпуля» это уже 20-й матч подряд без поражений.

❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»» – 1:2

Голы: Арчер, 59 – Нуньес 24, Эллиот, 32

Видеообзор матча ожидается

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Саутгемптон).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Дарвин Нуньес Харви Эллиотт Кэмерон Арчер
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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