18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

Поединок состоялся на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Ливерпуля» это уже 20-й матч подряд без поражений.

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Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»» – 1:2

Голы: Арчер, 59 – Нуньес 24, Эллиот, 32

Видеообзор матча ожидается