18.12.2024 22:00 – FT 1 : 2
Кубок английской лиги18 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:59
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Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Без поражений в 20 матчах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
18 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:59
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18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Саутгемптон» и «Ливерпуль».
Поединок состоялся на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Для «Ливерпуля» это уже 20-й матч подряд без поражений.
❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря
«Саутгемптон» – «Ливерпуль»» – 1:2
Голы: Арчер, 59 – Нуньес 24, Эллиот, 32
Видеообзор матча ожидается
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Арчер (Саутгемптон).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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