Лига чемпионов18 декабря 2024, 00:45 |
21
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Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж) – 1:0. Единственный мяч на 81-й. Видео гола
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
18 декабря 2024, 00:45 |
21
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17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Лион» и «Вольфсбург».
«Лион» выиграл у соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе, забив единственный гол на 81-й минуте встречи
Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря
«Лион» – «Вольфсбург» – 1:0
Гол: ван де Донк, 81
Видеообзор матча:
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