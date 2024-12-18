Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж) – 1:0. Единственный мяч на 81-й. Видео гола

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Лион» и «Вольфсбург».

«Лион» выиграл у соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе, забив единственный гол на 81-й минуте встречи

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Лион» – «Вольфсбург» – 1:0

Гол: ван де Донк, 81

Видеообзор матча: