Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж) – 1:0. Единственный мяч на 81-й. Видео гола
Лига чемпионов
18 декабря 2024, 00:45 |
21
0

Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж) – 1:0. Единственный мяч на 81-й. Видео гола

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

18 декабря 2024, 00:45 |
21
0
Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж) – 1:0. Единственный мяч на 81-й. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Лион» и «Вольфсбург».

«Лион» выиграл у соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Парк Олимпик Лион» в Лионе, забив единственный гол на 81-й минуте встречи

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Лион» – «Вольфсбург» – 1:0

Гол: ван де Донк, 81

Видеообзор матча:

По теме:
Рома (Ж) – Галатасарай (Ж) – 3:0. Сложная ситуация в таблице. Видео голов
Ювентус – Кальяри – 4:0. Разгром в 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов
Твенте (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Дубль и автогол. Видео голов и обзор матча
Лион Вольфсбург Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Бокс | 17 декабря 2024, 08:21 1
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»

Промоутер убежден, что бой в декабре точно состоится

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17 декабря 2024, 22:49 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 17:41
«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
«Он докажет свою невиновность». Гендиректор Шахтера вступился за Мудрика
Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя
Футбол | 17.12.2024, 23:53
Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя
Надежный Миколенко, возвращение Довбика и игровое время Соболя
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17.12.2024, 06:50
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
16.12.2024, 00:31
Бокс
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 51
Футбол
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 4
Футбол
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем