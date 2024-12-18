Твенте (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Дубль и автогол. Видео голов и обзор матча

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Твенте» и «Селтик».

«Твенте» уверенно выиграли у соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Твенте» – «Селтик» – 3:0

Голы: ван Дорен 20, 34, Росс, 43 (Автогол)

Видеообзор матча: