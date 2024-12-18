Лига чемпионов18 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:32
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Твенте (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Дубль и автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
18 декабря 2024, 00:01 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:32
28
0
17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Твенте» и «Селтик».
«Твенте» уверенно выиграли у соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде.
Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря
«Твенте» – «Селтик» – 3:0
Голы: ван Дорен 20, 34, Росс, 43 (Автогол)
Видеообзор матча:
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