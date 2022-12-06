Реал готовит 60 миллионов на очередного бразильского вундеркинда

«Реал» работает над трансфером 16-летнего бразильского вундеркинда Эндрика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Реал» близок к заключению сделки, она может состояться до конца года. Переговоры идут полным ходом и с самим игроком, и его клубом, «Палмейрас».

Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Также Эндриком интересуются «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Эндрика 9 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах.