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  4. Реал готовит 60 миллионов на очередного бразильского вундеркинда
Испания
06 декабря 2022, 18:41 |
1282
0

Реал готовит 60 миллионов на очередного бразильского вундеркинда

Бразильский клуб нацелился на Эндрика

06 декабря 2022, 18:41 |
1282
0
Реал готовит 60 миллионов на очередного бразильского вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

«Реал» работает над трансфером 16-летнего бразильского вундеркинда Эндрика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Реал» близок к заключению сделки, она может состояться до конца года. Переговоры идут полным ходом и с самим игроком, и его клубом, «Палмейрас».

Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Также Эндриком интересуются «ПСЖ» и «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Эндрика 9 голов и 1 ассист в 14 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах.

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Эндрик Реал Мадрид Палмейрас Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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