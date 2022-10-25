ПСЖ заинтересовался 16-летним бразильцем. Кампуш уже отправился в Бразилию

Французский футбольный клуб «ПСЖ» заинтересовался в услугах 16-летнего бразильского форварда из «Палмейраса» Эндрика.

Сообщается, что советник парижан Луиш Кампуш уже отправился в Бразилию и начал неофициальные переговоры с клубом, а также недавно лично просматривал его в матче чемпионата Бразилии.

Клаусула в контракте Эндрика составляет 60 миллионов евро, но «ПСЖ» попробует подписать молодого футболиста за 30 миллионов евро.

Эндрик – воспитанник «Палмейрас». Он дебютировал за первую команду в возрасте 16 лет, уже сыграл 3 матча. В этом сезоне в составе U-20 забил 6 мячей в 7 встречах.

Ранее «ПСЖ» начал вести переговоры о продлении контракта с Месси и Рамосом.