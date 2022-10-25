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  4. ПСЖ заинтересовался 16-летним бразильцем. Кампуш уже отправился в Бразилию
Франция
25 октября 2022, 10:57 |
177
0

ПСЖ заинтересовался 16-летним бразильцем. Кампуш уже отправился в Бразилию

Эндрик может продолжить карьеру в парижском клубе

25 октября 2022, 10:57 |
177
0
ПСЖ заинтересовался 16-летним бразильцем. Кампуш уже отправился в Бразилию
Instagram. Эндрик

Французский футбольный клуб «ПСЖ» заинтересовался в услугах 16-летнего бразильского форварда из «Палмейраса» Эндрика.

Сообщается, что советник парижан Луиш Кампуш уже отправился в Бразилию и начал неофициальные переговоры с клубом, а также недавно лично просматривал его в матче чемпионата Бразилии.

Клаусула в контракте Эндрика составляет 60 миллионов евро, но «ПСЖ» попробует подписать молодого футболиста за 30 миллионов евро.

Эндрик – воспитанник «Палмейрас». Он дебютировал за первую команду в возрасте 16 лет, уже сыграл 3 матча. В этом сезоне в составе U-20 забил 6 мячей в 7 встречах.

Ранее «ПСЖ» начал вести переговоры о продлении контракта с Месси и Рамосом.

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Источник UOL Esporte
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