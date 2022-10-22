Франция22 октября 2022, 13:33 |
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ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту
Аргентинский форвард готов остаться в Париже
22 октября 2022, 13:33 |
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Руководство «ПСЖ» начало переговоры по новому контракту с Лионелем Месси. Об этом сообщают французские СМИ.
Переговорами занимается футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш. Переговоры начались несколько недель назад, но до сих пор находятся на начальной стадии. Окончательное решение Месси примет только после чемпионата мира в Катаре.
Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Вчера аргентинец помог «ПСЖ» разгромить «Аяччо» 3:0.
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