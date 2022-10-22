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Франция
22 октября 2022, 13:33 |
341
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ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту

Аргентинский форвард готов остаться в Париже

22 октября 2022, 13:33 |
341
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ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Руководство «ПСЖ» начало переговоры по новому контракту с Лионелем Месси. Об этом сообщают французские СМИ.

Переговорами занимается футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш. Переговоры начались несколько недель назад, но до сих пор находятся на начальной стадии. Окончательное решение Месси примет только после чемпионата мира в Катаре.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Вчера аргентинец помог «ПСЖ» разгромить «Аяччо» 3:0.

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Источник Le 10 Sport
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Сергей Долина
Мессі! Кращий із кращих! Геній футболу!
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