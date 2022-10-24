ПСЖ предложит Рамосу новый контракт

Французский ПСЖ намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.

По данным источника, руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Рамосу 36 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента, подписав контракт на два года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту.