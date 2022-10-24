Испания24 октября 2022, 13:49 | Обновлено 24 октября 2022, 14:07
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ПСЖ предложит Рамосу новый контракт
Парижане хотят продлить соглашение 36-летнего защитника еще на год
24 октября 2022, 13:49 | Обновлено 24 октября 2022, 14:07
264
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Французский ПСЖ намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.
По данным источника, руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Рамосу 36 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента, подписав контракт на два года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту.
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