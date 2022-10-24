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Испания
24 октября 2022, 13:49 | Обновлено 24 октября 2022, 14:07
264
0

ПСЖ предложит Рамосу новый контракт

Парижане хотят продлить соглашение 36-летнего защитника еще на год

24 октября 2022, 13:49 | Обновлено 24 октября 2022, 14:07
264
0
ПСЖ предложит Рамосу новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Французский ПСЖ намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.

По данным источника, руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Рамосу 36 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента, подписав контракт на два года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Месси по новому контракту.

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Источник L'Equipe
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