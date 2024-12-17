Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в города Доха, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший игрок 2024 года – Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид).

В 2024 году Винисиус Жуниор выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с мадридским Реалом.

The Best FIFA Football Awards 2024

Доха (Катар), 17 декабря 2024 года

Награды получили:

Лучший игрок: Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Лучший игрок среди женщин: Айтана Бонмати (Испания, Барселона)

Лучший тренер: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Лучший тренер женских команд: Эмма Хейз (Англия, Челси / сборная США)

Лучший вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Лучший вратарь среди женщин: Алисса Нихер (США, Чикаго Ред Старз)

Лучший гол (Премия Пушкаша): Алехандро Гарначо (Аргентина, МЮ)

Лучший гол среди женщин (Премия Марты): Марта (Бразилия, сборная Бразилии)

FIFA Fair Play Award (награда за честную игру): Тиаго Майя (Бразилия)

FIFA Fan Award (награда болельщикам): Гильерме Гандра Моура (Бразилия)

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)

Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен)

Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал Мадрид)

Ламин Ямал (Испания, Барселона)

Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)