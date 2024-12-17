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Испания
17 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:21
4087
10

Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА

Бразилец Винисиус Жуниор из Реала признан лучшим в году

17 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:21
4087
10
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
ФИФА. Винисиус Жуниор

Вечером 17 декабря в города Доха, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучший игрок 2024 года – Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид).

В 2024 году Винисиус Жуниор выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с мадридским Реалом.

The Best FIFA Football Awards 2024

Доха (Катар), 17 декабря 2024 года

Награды получили:

  • Лучший игрок: Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
  • Лучший игрок среди женщин: Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Лучший тренер: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
  • Лучший тренер женских команд: Эмма Хейз (Англия, Челси / сборная США)
  • Лучший вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Лучший вратарь среди женщин: Алисса Нихер (США, Чикаго Ред Старз)
  • Лучший гол (Премия Пушкаша): Алехандро Гарначо (Аргентина, МЮ)
  • Лучший гол среди женщин (Премия Марты): Марта (Бразилия, сборная Бразилии)
  • FIFA Fair Play Award (награда за честную игру): Тиаго Майя (Бразилия)
  • FIFA Fan Award (награда болельщикам): Гильерме Гандра Моура (Бразилия)

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

  • Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)
  • Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен)
  • Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал Мадрид)
  • Ламин Ямал (Испания, Барселона)
  • Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)
  • Родри (Испания, Манчестер Сити)
  • Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
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награды ФИФА лучший игрок Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Скажіть хтось їм що куплений ЧС закінчився! А вони далі мартфнеса ставлять кращим воротарем світу 😄. По чому він кращий? По показуванню непристойного жесту! Хлопу поза 30 років а в нього фігня в голові. По йоб….тості? По яких критеріях він найкращий? Коли він робив біля 10 сейвів за матч як деякі воротарі? Наприклад де хеа вернувся і деколи його фіг пробʼєш. Трубі ні цей з Грузії деколи по 10 сейвів роблять за матч
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+4
Vasyl Pashchenko
Що робить тут Мессі?  І тепер не говоріть що тут нічого не купляно
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+4
shakhtarforewer
М-да, Марта получила премію Марти, а Аліса Ніхера не пропускає)
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0
Миколай Гуцуляк
Браво!
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0
Remark
 Міша Допенгудрик?
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0
Saar
Ну ок. Що тоді робити з володарем ЗМ - Родрі!?? Не може бути два одночасно найкращих, хоч і від двох "босів футболу"!
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AK.228
Что б не скулил 
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-3
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