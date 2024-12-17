Испания17 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:21
4087
10
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
Бразилец Винисиус Жуниор из Реала признан лучшим в году
17 декабря 2024, 20:01 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:21
4087
10
Вечером 17 декабря в города Доха, столице Катара, прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.
Лучший игрок 2024 года – Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид).
В 2024 году Винисиус Жуниор выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с мадридским Реалом.
The Best FIFA Football Awards 2024
Доха (Катар), 17 декабря 2024 года
Награды получили:
- Лучший игрок: Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
- Лучший игрок среди женщин: Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Лучший тренер: Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
- Лучший тренер женских команд: Эмма Хейз (Англия, Челси / сборная США)
- Лучший вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Лучший вратарь среди женщин: Алисса Нихер (США, Чикаго Ред Старз)
- Лучший гол (Премия Пушкаша): Алехандро Гарначо (Аргентина, МЮ)
- Лучший гол среди женщин (Премия Марты): Марта (Бразилия, сборная Бразилии)
- FIFA Fair Play Award (награда за честную игру): Тиаго Майя (Бразилия)
- FIFA Fan Award (награда болельщикам): Гильерме Гандра Моура (Бразилия)
Номинанты на лучшего игрока среди мужчин
- Данные Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)
- Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)
- Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен)
- Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/Реал Мадрид)
- Ламин Ямал (Испания, Барселона)
- Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)
- Родри (Испания, Манчестер Сити)
- Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)
- Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)
Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
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Комментарии 10
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Скажіть хтось їм що куплений ЧС закінчився! А вони далі мартфнеса ставлять кращим воротарем світу 😄. По чому він кращий? По показуванню непристойного жесту! Хлопу поза 30 років а в нього фігня в голові. По йоб….тості? По яких критеріях він найкращий? Коли він робив біля 10 сейвів за матч як деякі воротарі? Наприклад де хеа вернувся і деколи його фіг пробʼєш. Трубі ні цей з Грузії деколи по 10 сейвів роблять за матч
Що робить тут Мессі? І тепер не говоріть що тут нічого не купляно
М-да, Марта получила премію Марти, а Аліса Ніхера не пропускає)
Браво!
Міша Допенгудрик?
Ну ок. Що тоді робити з володарем ЗМ - Родрі!?? Не може бути два одночасно найкращих, хоч і від двох "босів футболу"!
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Что б не скулил
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