Церемония вручения наград ФИФА за 2024 год. Текстовая трансляция

Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград (в украинской версии сайта).

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Церемония вручения наград ФИФА за 2024 год. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится 17 декабря в 19:00 на официальном сайте ФИФА

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

Дани Карвахаль (Испания, Реал Мадрид)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Федерико Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид)

Флориан Вирц (Германия, Байер Леверкузен)

Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ / Реал Мадрид)

Ламин Ямал (Испания, Барселона)

Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Тони Кроос (Германия, Реал Мадрид)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид)

Номинанты на лучшего игрока среди женщин

Айтана Бонмати (Испания, Барселона)

Барбра Банда (Замбия, Шанхай Шенгли / Орландо Прайд)

Кэролайн Грэм Хансен (Норвегия, Барселона)

Кейра Уолш (Англия, Барселона)

Хадиджа Шоу (Ямайка, Манчестер Сити)

Лорен Хемп (Англия, Манчестер Сити)

Линдси Хоран (США, Лион)

Люси Бронз (Англия, Барселона / Челси)

Мэллори Суонсон (США, Чикаго Ред Старз)

Мариона Калдентей (Испания, Барселона / Арсенал)

Наоми Гирма (США, Сан-Диего Вэйв)

Она Батлье (Испания, Барселона)

Сальма Паральюэло (Испания, Барселона)

София Смит (США, Портленд Торнс)

Табита Чавинга (Малави, ПСЖ / Лион)

Тринити Родман (США, Вашингтон Спирит)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)

Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Луис де ла Фуэнте (Испания, сборная Испании)

Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Хаби Алонсо (Испания, Байер Леверкузен)

Номинанты на лучшего тренера женских команд

Артур Элиас (Бразилия, сборная Бразилии)

Элена Садику (Швеция, Селтик)

Эмма Хейз (Англия, Челси / сборная США)

Футоши Икеда (Япония, сборная Японии)

Гарет Тейлор (Англия, Манчестер Сити)

Хонатан Хиральдес (Испания, Барселона / Вашингтон Спирит)

Сандрин Субейран (Франция, Париж)

Соня Бомпастор (Франция, Лион / Челси)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

Андрей Лунин (Украина, Реал Мадрид)

Давид Райя (Испания, Арсенал)

Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Джанлуиджи Доннарумма, (Италия, ПСЖ)

Майк Меньян (Франция, Милан)

Унаи Симон (Испания, Атлетик Бильбао)

Номинанты на лучшего вратаря среди женщин

Алисса Наэ (США, Чикаго Ред Старз)

Энн-Катрин Бергер (Германия, Челси / Нью-Джерси/Нью-Йорк Готэм)

Аяка Ямашита (Япония, ИНАК Кобе Леонесcа / Манчестер Сити)

Ката Колл (Испания, Барселона)

Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед / ПСЖ)

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

Хасан Аль Хайдос (Катар), Катар против Китая

Терри Антонис (Австралия), Мельбурн Сити против Вестерн Сидней Уондерерс

Ясин Бензиа (Алжир), Алжир против Южной Африки

Вальтер Боу (Аргентина), Ланус против Тигре

Майкл Чиринос (Гондурас), Гондурас против Коста-Рики

Федерико Димарко (Италия), Интер против Фрозиноне

Алехандро Гарначо (Аргентина), Манчестер Юнайтед против Эвертона

Мохаммед Кудус (Гана), Вест Хэм против Фрайбурга

Денис Омеди (Уганда), KCCA против Китары

Пол Онуачу (Нигерия), Трабзонспор против Коньяспора

Джейден Филоджин (Англия), Халл Сити против Ротерхэма Юнайтед

Номинанты на Премию Марты за лучший гол среди женщин

Дельфин Каскарино (Франция), Лион против Бенфики

Марина Хегеринг (Германия), Вольфсбург против Эссена

Сакина Карчауи (Франция), Франция против Швеции

Паулина Крумбигель (Германия), Хоффенхайм против Дуйсбурга

Марта (Бразилия), Бразилия против Ямайки

Нина Матеич (Сербия), Сербия U-19 против Англии U-19

Бет Мид (Англия), Арсенал против Вест Хэма

Джузеппина Морача (Италия), Лацио против Болоньи

Асисат Ошоала (Нигерия), Барселона против Бенфики

Майра Пелайо (Мексика), Мексика против США

Тринити Родман (США), США против Японии

Номинанты на Премию для болельщиков