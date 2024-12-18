Сергей ШИЩЕНКО: «Глобальных кадровых изменений в Оболони не будет»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился со Sport.ua эмоциями от заключительного матча осенней части УПЛ с львовским «Рухом» (3:1), рассказал о выступлении в осенней части чемпионата и о планах команды во время зимних каникул.

– Нетрудно догадаться, что после победы во Львове в отпуск ваши подопечные уходят в хорошем настроении?

– Ну, конечно. Настроение – топ. А это очень важно.

– С началом ноября, когда до финиша осеннего отрезка чемпионата оставалось шесть туров, «Оболонь» улучшила свое турнирное наследие. Что этому способствовало?

– Здесь немало факторов. Прежде всего это то, что все мы хотели исправить эту ситуацию. А еще как футболисты воспринимают то, что хочу видеть. И то, как они работают на тренировках, как преподаются в каждой игре. Понятное дело, что у нас есть ошибки, есть проблемы. Но мы пытаемся исправлять эти проблемы – за счет тренировочного процесса и за счет анализа. Где-то сначала ребята привыкали к моим требованиям. Когда у меня состоялся первый разговор с ними, я сказал, что поначалу не будет все идеально. Результаты совместной работы могут быть отмечены после того, как пройдет месяц или полтора.

Приблизительно так оно и получилось: через полтора месяца я уже заметил, что футболисты показывают ту игру, которую я хотел бы видеть в их исполнении. Понятно, что она не была идеальной, однако постепенно ближе к финишу осенней части сезона она еще больше улучшилась. Последовали и результаты. Правда, не всегда такие, как мы бы хотели. Но как бы то ни было, а «Оболонь» все же несколько исправила свое турнирное положение.

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– Когда команда планирует выйти из отпуска?

– Отдыхать будем до 12 января. До 22 января будем находиться в Киеве, где после прохождения медосмотра будем проводить тренировки. Втягивающего режима у нас не будет, ведь тренер по физподготовке раздал футболистам домашние задания на период отпуска. Ребята сейчас отдохнут две недели, а затем будут выполнять эти индивидуальные задания. По этой программе они будут заниматься непосредственно до выхода из отпуска, а затем будут включаться в работу по полной.

– Что ждет «Оболонь» после 22 января?

– Вылет в Турцию, где будем проводить тренировочный сбор. В эту средиземноморскую страну отправимся из аэропорта Кишинева. Будем на турецкой земле до 15 февраля. За это время у футболистов будет один или максимум два выходных дня. По поводу соперников пока сказать ничего не могу – все окончательно решится позже. Скажу только, что спаррингов должно быть восемь.

– Есть ли в вашем селекционном списке конкретные имена новичков, на которых рассчитываете в весенней части чемпионата?

– Да, они есть. Однако я бы не хотел их озвучивать, ведь мы еще ведем переговоры, договариваемся. Могу сказать, что не планируем каких-либо глобальных кадровых изменений. Их будет немного, потому что не так-то просто взять на контракт футболиста. Если получится, то закроем две-три позиции. Это должны быть игроки атаки. Как только будут подписаны соответствующие документы, то об этом будет сообщено.