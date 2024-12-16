Оболонь будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» одними из первых среди элитных команд отправятся на зарубежный этап подготовки в Турцию 22 января. А начнут подготовку «пивовары» ко второй части сезона в Киеве 12 января.

По имеющимся данным в Турции запланировано проведение 8 контрольных поединков. Поскольку контракты еще не подписаны, то нет смысла сообщать о потенциальных спарринг-партнерах.

Сейчас главный тренер Сергей Шищенко рассчитывает на всех игроков, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Однако новобранцы обязательно будут.

Пока что в активе «Оболони» 14 очков и она занимает 14 место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал выездную победу над «Рухом» в 17-м туре УПЛ.