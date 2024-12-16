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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 14:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:10
134
0

Оболонь будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции

На первом сборе «пивовары» планируют восемь спаррингов

16 декабря 2024, 14:05 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:10
134
0
Оболонь будет готовиться ко второй части чемпионата в Турции
ЛНЗ - Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» одними из первых среди элитных команд отправятся на зарубежный этап подготовки в Турцию 22 января. А начнут подготовку «пивовары» ко второй части сезона в Киеве 12 января.

По имеющимся данным в Турции запланировано проведение 8 контрольных поединков. Поскольку контракты еще не подписаны, то нет смысла сообщать о потенциальных спарринг-партнерах.

Сейчас главный тренер Сергей Шищенко рассчитывает на всех игроков, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Однако новобранцы обязательно будут.

Пока что в активе «Оболони» 14 очков и она занимает 14 место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал выездную победу над «Рухом» в 17-м туре УПЛ.

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Оболонь Киев Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Турция
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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