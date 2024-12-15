Сергей ШИЩЕНКО: «Наконец-то мы показали то, чем занимались три месяца».

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал выездную победу над «Рухом» в 17-м туре УПЛ.

«Очень классная, замечательная игра. Настраивали ребят на тяжелую игру, потому что «Рух» – интересная команда, которая играет один в один, много единоборств, быстро двигаются, замечательные переходы из обороны в атаку. Настраивали ребят и в недельном цикле отрабатывали то, что могло быть в сегодняшней игре.

Я могу сказать, что ребята все выполнили, что было запланировано в тренировочном процессе и перенесли на игру. Поэтому я очень доволен результатом и игрой тоже.

Мы впервые забили три мяча, но это тренировочный процесс, который мы в течение трех месяцев нарабатывали очень много над атакующими действиями. Конечно, хотелось, чтобы раньше это у нас получилось. Очень доволен, что в последней игре первого этапа мы забили три мяча «Руху».

Непросто с ними играть каждой команде, но сегодня мы сделали то, что не удавалось никому в последних турах», – прокомментировал Шищенко.