Сергей ШИЩЕНКО: «Наконец-то мы показали то, чем занимались три месяца».
Киевская «Оболонь» победила «Рух» со счетом 3:1
Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал выездную победу над «Рухом» в 17-м туре УПЛ.
«Очень классная, замечательная игра. Настраивали ребят на тяжелую игру, потому что «Рух» – интересная команда, которая играет один в один, много единоборств, быстро двигаются, замечательные переходы из обороны в атаку. Настраивали ребят и в недельном цикле отрабатывали то, что могло быть в сегодняшней игре.
Я могу сказать, что ребята все выполнили, что было запланировано в тренировочном процессе и перенесли на игру. Поэтому я очень доволен результатом и игрой тоже.
Мы впервые забили три мяча, но это тренировочный процесс, который мы в течение трех месяцев нарабатывали очень много над атакующими действиями. Конечно, хотелось, чтобы раньше это у нас получилось. Очень доволен, что в последней игре первого этапа мы забили три мяча «Руху».
Непросто с ними играть каждой команде, но сегодня мы сделали то, что не удавалось никому в последних турах», – прокомментировал Шищенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кайл свалился на газон сразу же после столкновения, рефери выписал обоим по желтой
Кевин предсказывает легкую прогулку для Тайсона