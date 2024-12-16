Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры

16 декабря портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Английской Премьер-лиги.

Контракт защитника сборной Украины Ильи Забарного, который на клубном уровне выступает за Борнмут, расценивается в 38 миллионов евро. Теперь Забарный является самым дорогим украинским футболистом.

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Илья обошел в рейтинге форварда Ромы Артема Довбика и хавбека донецкого Шахтера Георгия Судакова, трансферная стоимость которых по-прежнему составляет 35 миллионов евро.

4-е – 6-е места с 30 млн евро делят: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси) и Виталий Миколенко (Эвертон).

Рейтинг украинских футболистов с наибольшей трансферной стоимостью: