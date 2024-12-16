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Англия
16 декабря 2024, 15:50 |
2028
6

Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры

Стоимость контракта Ильи Забарного составляет 38 млн евро по версии Transfermarkt

16 декабря 2024, 15:50 |
2028
6
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Английской Премьер-лиги.

Контракт защитника сборной Украины Ильи Забарного, который на клубном уровне выступает за Борнмут, расценивается в 38 миллионов евро. Теперь Забарный является самым дорогим украинским футболистом.

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Илья обошел в рейтинге форварда Ромы Артема Довбика и хавбека донецкого Шахтера Георгия Судакова, трансферная стоимость которых по-прежнему составляет 35 миллионов евро.

4-е – 6-е места с 30 млн евро делят: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси) и Виталий Миколенко (Эвертон).

Рейтинг украинских футболистов с наибольшей трансферной стоимостью:

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Transfermarkt Илья Забарный Артем Довбик Георгий Судаков Александр Зинченко Михаил Мудрик Виталий Миколенко Андрей Лунин Анатолий Трубин Николай Матвиенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Bohdan Holikov
Взагалі-то на п'ятому місті Циганков. 
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+1
Ukraine
А де гравці ДК?
А з 12 місця.... ясно ясно ))
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-2
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