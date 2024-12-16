Кто из украинцев подорожал? Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ
Ценники Ильи Забарного и Егора Ярмолюка выросли
Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.
Самым дорогим украинским игроком стал защитник «Борнмута» Илья Забарный, он оценен в 38 миллионов евро, до прошлого обновления Илья был дешевле на 6 миллионов. Также выросла цена полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка: с 10 миллионов евро до 12.
Не изменились цены на защитника «Эвертона» Виталия Миколенко и вингера «Челси» Михаила Мудрика: 28 и 30 миллионов евро соответственно.
Упал в цене защитник «Арсенала» Александр Зинченко: теперь игрок «канониров» стоит 30 миллионов вместо предыдущих 35.
Ранее сообщалось, что в октябре ценник на Михаила Мудрика упал.
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