Кто из украинцев подорожал? Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским игроком стал защитник «Борнмута» Илья Забарный, он оценен в 38 миллионов евро, до прошлого обновления Илья был дешевле на 6 миллионов. Также выросла цена полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка: с 10 миллионов евро до 12.

Не изменились цены на защитника «Эвертона» Виталия Миколенко и вингера «Челси» Михаила Мудрика: 28 и 30 миллионов евро соответственно.

Упал в цене защитник «Арсенала» Александр Зинченко: теперь игрок «канониров» стоит 30 миллионов вместо предыдущих 35.

Ранее сообщалось, что в октябре ценник на Михаила Мудрика упал.