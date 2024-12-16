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Англия
16 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:32
1185
2

Кто из украинцев подорожал? Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ

Ценники Ильи Забарного и Егора Ярмолюка выросли

16 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:32
1185
2
Кто из украинцев подорожал? Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским игроком стал защитник «Борнмута» Илья Забарный, он оценен в 38 миллионов евро, до прошлого обновления Илья был дешевле на 6 миллионов. Также выросла цена полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка: с 10 миллионов евро до 12.

Не изменились цены на защитника «Эвертона» Виталия Миколенко и вингера «Челси» Михаила Мудрика: 28 и 30 миллионов евро соответственно.

Упал в цене защитник «Арсенала» Александр Зинченко: теперь игрок «канониров» стоит 30 миллионов вместо предыдущих 35.

Ранее сообщалось, что в октябре ценник на Михаила Мудрика упал.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк Илья Забарный Александр Зинченко Михаил Мудрик Виталий Миколенко Эвертон Борнмут Брентфорд Челси Арсенал Лондон Transfermarkt
Данііл Киріяка Источник: Transfermarkt
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Saar
А Судаков, напевне, 1000 грн.
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+1
Harun Bakircioğlu
Перед Евро всю сборную трансфермаркт оценивал в 379 млн, а сейчас 315.
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0
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