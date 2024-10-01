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  4. Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Англия
01 октября 2024, 15:43 | Обновлено 01 октября 2024, 15:46
1057
7

Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле

Также упала стоимость Александра Зинченко

01 октября 2024, 15:43 | Обновлено 01 октября 2024, 15:46
1057
7
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим представителем Украины в лучшей лиге мира остался Александр Зинченко из «Арсенала», хотя его стоимость и снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.

Также подешевел звездный вингер «Челси» Михаил Мудрик. Ценник на него «просел» на 5 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.

Стоимость Ильи Забарного («Борнмут», 32 миллиона евро), Виталия Миколенко («Эвертон», 28 млн) и Егора Ярмолюка («Брентфорд», 10 млн) осталась неизменной.

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Эвертон финансы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Transfermarkt Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Вербинський Источник: Transfermarkt
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Комментарии 7
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SHN
Т.е у сборной защита под 110 млн.
На бумаге красиво
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+3
avk2307
Тепер Забарний найдорожчий український футболіст в АПЛ!!!!
Вітання і побажання продовжувати прогресувати!!!
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+1
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Raien
Ціноутворення на футболістів завжди було абсолютно незрозуміло для мене, якщо чесно. Звідки ці ціни взагалі беруться? Особливо на відвертно сирих та посередніх футболістів.
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+1
AK.228
Странно что Забарному не прибавили млн 3-5… было бы заслуженно 
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0
fifa2020
Ще трошки і Мудрика зможе Десна купити)
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0
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