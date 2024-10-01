Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим представителем Украины в лучшей лиге мира остался Александр Зинченко из «Арсенала», хотя его стоимость и снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.

Также подешевел звездный вингер «Челси» Михаил Мудрик. Ценник на него «просел» на 5 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.

Стоимость Ильи Забарного («Борнмут», 32 миллиона евро), Виталия Миколенко («Эвертон», 28 млн) и Егора Ярмолюка («Брентфорд», 10 млн) осталась неизменной.