Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Также упала стоимость Александра Зинченко
Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.
Самым дорогим представителем Украины в лучшей лиге мира остался Александр Зинченко из «Арсенала», хотя его стоимость и снизилась – с 38 до 35 миллионов евро.
Также подешевел звездный вингер «Челси» Михаил Мудрик. Ценник на него «просел» на 5 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.
Стоимость Ильи Забарного («Борнмут», 32 миллиона евро), Виталия Миколенко («Эвертон», 28 млн) и Егора Ярмолюка («Брентфорд», 10 млн) осталась неизменной.
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