Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал Александр Зинченко из «Арсенала». В этом сезоне АПЛ на счету фулбека 1 гол и 2 результативные передачи в 27 матчах чемпионата. Его цена упала на 4 миллиона и теперь составляет 38 млн евро.

Поднялся в цене защитник «Борнмута» Илья Забарный, который подорожал на 4 миллиона евро и теперь стоит 32 млн.

Аналитики Transfermarkt подняли в цене и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка на 5 млн, его стоимость теперь составляет 10 миллионов евро.

Не изменилась трансферная стоимость Виталия Миколенко из «Эвертона» (28 млн) и Михаила Мудрика из «Челси» (35 млн).

Как изменилась стоимость украинских футболистов в чемпионате Англии по футболу: