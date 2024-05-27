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  4. Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Англия
27 мая 2024, 16:30 |
1735
0

Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Несмотря на это, Александр остается самым дорогим украинцем в АПЛ

27 мая 2024, 16:30 |
1735
0
Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал Александр Зинченко из «Арсенала». В этом сезоне АПЛ на счету фулбека 1 гол и 2 результативные передачи в 27 матчах чемпионата. Его цена упала на 4 миллиона и теперь составляет 38 млн евро.

Поднялся в цене защитник «Борнмута» Илья Забарный, который подорожал на 4 миллиона евро и теперь стоит 32 млн.

Аналитики Transfermarkt подняли в цене и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка на 5 млн, его стоимость теперь составляет 10 миллионов евро.

Не изменилась трансферная стоимость Виталия Миколенко из «Эвертона» (28 млн) и Михаила Мудрика из «Челси» (35 млн).

Как изменилась стоимость украинских футболистов в чемпионате Англии по футболу:

  • Егор Ярмолюк +5 млн (10 млн)
  • Илья Забарный +4 млн (32 млн)
  • Михаил Мудрик – без изменений.
  • Виталий Миколенко – без изменений.
  • Александр Зинченко - 4 млн (38 млн) – без изменений.

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Эвертон финансы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Transfermarkt Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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