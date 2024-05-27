Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Несмотря на это, Александр остается самым дорогим украинцем в АПЛ
Портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.
Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал Александр Зинченко из «Арсенала». В этом сезоне АПЛ на счету фулбека 1 гол и 2 результативные передачи в 27 матчах чемпионата. Его цена упала на 4 миллиона и теперь составляет 38 млн евро.
Поднялся в цене защитник «Борнмута» Илья Забарный, который подорожал на 4 миллиона евро и теперь стоит 32 млн.
Аналитики Transfermarkt подняли в цене и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка на 5 млн, его стоимость теперь составляет 10 миллионов евро.
Не изменилась трансферная стоимость Виталия Миколенко из «Эвертона» (28 млн) и Михаила Мудрика из «Челси» (35 млн).
Как изменилась стоимость украинских футболистов в чемпионате Англии по футболу:
- Егор Ярмолюк +5 млн (10 млн)
- Илья Забарный +4 млн (32 млн)
- Михаил Мудрик – без изменений.
- Виталий Миколенко – без изменений.
- Александр Зинченко - 4 млн (38 млн) – без изменений.
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