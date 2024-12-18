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  4. АШУР: «В футболе не бывает выходных, а у тренеров не бывает отпуска»
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:32
24
0

АШУР: «В футболе не бывает выходных, а у тренеров не бывает отпуска»

Коуч «Полесья» рассказал, когда команда вернется из зимнего отпуска

18 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:32
24
0
АШУР: «В футболе не бывает выходных, а у тренеров не бывает отпуска»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал, когда житомирская команда вернется из зимнего отпуска:

«Я очень надеюсь, что у футболистов и физически, и ментально будет возможность отдохнуть. Хотя у нас не очень продолжительный будет отпуск. Сборы уже начнутся 8 января – первая тренировка. У меня, я очень надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать по-настоящему.

Но каждый день все равно будет процесс, не остановится ни на день. Ибо есть много выводов, которые сделаны и которые еще предстоит сделать. Это моя обязанность прямая, как говорится, в футболе не бывает выходных. Я думаю, у тренеров тоже не бывает отпуска, если говорить справедливо».

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Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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