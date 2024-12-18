АШУР: «В футболе не бывает выходных, а у тренеров не бывает отпуска»
Коуч «Полесья» рассказал, когда команда вернется из зимнего отпуска
Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал, когда житомирская команда вернется из зимнего отпуска:
«Я очень надеюсь, что у футболистов и физически, и ментально будет возможность отдохнуть. Хотя у нас не очень продолжительный будет отпуск. Сборы уже начнутся 8 января – первая тренировка. У меня, я очень надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать по-настоящему.
Но каждый день все равно будет процесс, не остановится ни на день. Ибо есть много выводов, которые сделаны и которые еще предстоит сделать. Это моя обязанность прямая, как говорится, в футболе не бывает выходных. Я думаю, у тренеров тоже не бывает отпуска, если говорить справедливо».
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