АШУР: «В футболе не бывает выходных, а у тренеров не бывает отпуска»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал, когда житомирская команда вернется из зимнего отпуска:

«Я очень надеюсь, что у футболистов и физически, и ментально будет возможность отдохнуть. Хотя у нас не очень продолжительный будет отпуск. Сборы уже начнутся 8 января – первая тренировка. У меня, я очень надеюсь, найдется хотя бы пару дней, когда можно будет поспать по-настоящему.

Но каждый день все равно будет процесс, не остановится ни на день. Ибо есть много выводов, которые сделаны и которые еще предстоит сделать. Это моя обязанность прямая, как говорится, в футболе не бывает выходных. Я думаю, у тренеров тоже не бывает отпуска, если говорить справедливо».