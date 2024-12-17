Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После проваленного первого теста состоялся запрос на вторую пробу. По информации издания UA-Football, футболиста могут дисквалифицировать на срок до 4 лет.

Пока неизвестно, какое именно вещество нашли в организме 23-летнего игрока.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.