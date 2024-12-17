Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Англия
17 декабря 2024, 01:27 |
768
0

Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг

Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет

17 декабря 2024, 01:27 |
768
0
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

После проваленного первого теста состоялся запрос на вторую пробу. По информации издания UA-Football, футболиста могут дисквалифицировать на срок до 4 лет.

Пока неизвестно, какое именно вещество нашли в организме 23-летнего игрока.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По теме:
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Обмен уколами в концовке. Борнмут с Забарным и Вест Хэм разошлись миром
Болельщик, который умер во время дерби в Манчестере, не попал на стадион
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
Футбол | 16 декабря 2024, 22:15 0
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»
Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Немного пришли в себя после поражения в Лиге Европы»

Полузащитник «Динамо» о победной игре с «Вересом»

УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
Футбол | 16 декабря 2024, 19:10 13
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо

В игре Лиги Европы против киевлян на трибунах фанов испанцев кто-то размахивал «флагом днр»

Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Футбол | 16.12.2024, 15:50
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16.12.2024, 08:12
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
Футбол | 16.12.2024, 07:29
Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 2
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 41
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем