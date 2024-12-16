Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями от игры украинского форварда «волков» Артема Довбика в матче 16-го тура итальянской Серии А против «Комо» (0:2).

«Совершенно логично, что когда играют Эль-Шаарави, Салемакерс и Дыбала, команда демонстрирует более гибкую игру. Довбику нужно дать возможность расти, и он доставит нам удовольствие.

Он еще не на 100% готов, но поскольку мы подали много мячей в штрафную в первом тайме, я решил выпустить его, чтобы он завершал атаки. Однако нам не удалось воспроизвести игру первого тайма», – сказал Раньери.

Сейчас «Рома» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Довбик в этом сезоне провел 20 матчей за «волков», забив шесть голов.