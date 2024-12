«Украинец с деревянными ногами». Реакция фанов Ромы на игру Довбика с Комо

15 декабря, в матче 16-го тура Серии А «Комо» на своем стадионе обыграл «Рому» со счетом 2:0.

Артем Довбик вышел во втором тайме, но не оправдал ожиданий. Его игра была неэффективной, и «Рома» не смогла улучшить ситуацию, что вызвало разочарование у фанатов. «Комо», несмотря на длительную серию без побед, сыграл конструктивно и прижал «Рому» к ее штрафной. Вратарь «Ромы» Свилар несколько раз спасал свою команду, но в конце концов на последней минуте Габриэллони открыл счет, а Пас удвоил преимущество.

Фанаты «Ромы» не скрывали разочарования по поводу игры команды и по поводу недостаточно яркого выступления Довбика:

Lino Banfield: «Насколько глупы игроки Ромы? Довбик на скамейке запасных, а все перекидывают и бросают мячи в зону, где никого нет... Довбик выходит и просто бросает, как булава».

quanto so stupidi i giocatori della roma? Dovbyk in panca e tutti a crossare e mettere palle in area dove non ci stava nessuno... entra dovbyk e solo lanci lanci alla mazzone — Lino Banfield (@Darkniele666) December 15, 2024

GinoAntifaJazzBacci: «Слишком мягкие в первом тайме, исчезли во втором, Довбик должен быть злее, но они заставляют его только бороться, никаких ускорений, никаких удачных игровых моментов, для нападающего это невозможно».

Troppo leziosi nel primo tempo spariti nel secondo, Dovbyk deve essere più cattivo ma gli fanno fare solo wrestling, nessun cross nessuna palla giocabile, per un attaccante è impossibile — GinoAntifaJazzBacci (@GinoBacci66) December 15, 2024

Obryk: «Кстати, как это возможно, что сразу после того, как Довбик (почти 1,90-метровый воздушный зверь) вышел на поле, мы внезапно прекратили подачу мяча в штрафную?».

btw how is that possible that right after Dovbyk (nearly 1.90m aerial beast) came on the pitch we suddenly stopped crossing into the box — Obryk (@Obryk1) December 15, 2024

Alessio: «Передачи на 3 км/ч в защите, соперники поднимают прессинг, и бум – вот он, длинный пас к Довбику, который сначала должен провести три боксерских схватки, а потом, может быть, сможет положить мяч на землю. А товарищи по команде делают перекрытия или движения?».

Passaggi a 3 all'ora in difesa, avversari alzano il pressing e boom ecco che parte il lancione verso Dovbyk che prima deve fare 3 incontri di pugilato e poi forse può mettere la palla a terra.



Compagni di squadra che fanno sovrapposizioni o movimenti? pic.twitter.com/5aSOecFN3w — Alessio🐺 (@alessiuccio1927) December 15, 2024

Popi: «Довбик не в форме ни физически, ни морально после двух разрушительных месяцев Юрича. Но начиная с этого момента и заканчивая тем, что он плохой игрок и достоин Серии B... Нужно быть идиотом, чтобы даже подумать об этом. И я думаю, что он говорит это сегодня, он стоит любого Абрахама в нападении».

Dovbyk non è in condizione, fisicamente e mentalmente dopo i due mesi devastanti di Juric.

Ma da qui a dire che è un giocatore scarso e da serie B... Bisogna essere idioti anche solo per pensarlo.

E credo che oggi lo dice, si merita un Abraham qualsiasi in attacco.#ASRoma — Popi_ (@Popopozau) December 15, 2024

DDL: «Я понимаю, что он хотел поставить Довбика для ускорения, но тренер с таким опытом не может не сделать такую оценку. Ты нашел баланс и ломаешь все после перерыва, это бессмысленно. Либо рискуешь и ставишь 4-3-3, либо ставишь 3-5-2, либо делаешь замену Довбик/Дибала».

Io capisco volesse mettere Dovbyk per i cross, ma un allenatore di quell’esperienza non può non fare una lettura del genere.

Hai trovato una quadra e smonti tutto all’intervallo, non ha senso.

O te la rischi e ti metti 433 o ti metti 352 o fai il cambio secco Dovbyk/Dybala. https://t.co/BeTbSTJ4Sd — DDL🟡🔴 (@DDL382) December 15, 2024

Nando: «Комо 2:0 Рома, лучший игрок: Артем Довбик. Все атаки Ромы во втором тайме сталкиваются с украинской стеной, который приводит свою команду к победе с защитной игрой, близкой к совершенству: МИНИСТР ОБОРОНЫ».

Como 2-0 Roma MVP: Artem Dovbyk



Tutti gli attacchi della Roma nel secondo tempo si infrangono sul muro ucraino, che trascina i suoi alla vittoria con una prestazione difensiva ai limiti della perfezione: MINISTRO DELLA DIFESA — Nando🟡🔴 (@se__telefoNANDO) December 15, 2024

Temporal: «Довбик, украинец с деревянными ногами, который не может создавать комбинации, не может держать мяч, не может оказывать давление, не забивает голы, не помогает, не отступает, чтобы принять мяч, не помогает защищаться, чертова афера на 36 миллионов».

Dovbyk, un ucraniano con patas de palo que no puede crear juego, no puede aguantar un balon, no puede ejercer presión, no mete goles, no asiste, no baja a recibir, no ayuda a defender, la puta estafa de 36 millones — Temporal (@Te_mMADRIDISTA) December 15, 2024

RCB: «Мы не поняли сути матча и указаний судьи. Довбику необходимо улучшить свое состояние. Настрой был, но мы не боролись, нам приходилось бить жестко, желая победить».