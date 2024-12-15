Довбик не помог. Комо на последних минутах сенсационно одолел Рому

15 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».

Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Голами в этом матче отметились нападающий хозяев Алессандро Габриэллони и полузащитник Нико Пас.

Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел на поле на 46-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 15 очков, занимает 16-е место. «Рома» набрала 16 очков и занимает 12-ю позицию.

Серия А. 16-й тур. 15 декабря

Комо – Рома – 2:0

Голы: Габриэллони, 90+3, Пас, 90+7

Фотогалерея: