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Чемпионат Италии
Комо
15.12.2024 19:00 – FT 2 : 0
Рома
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Италия
15 декабря 2024, 21:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:06
1061
10

Довбик не помог. Комо на последних минутах сенсационно одолел Рому

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Фабрегаса

15 декабря 2024, 21:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:06
1061
10
Довбик не помог. Комо на последних минутах сенсационно одолел Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».

Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Голами в этом матче отметились нападающий хозяев Алессандро Габриэллони и полузащитник Нико Пас.

Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел на поле на 46-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 15 очков, занимает 16-е место. «Рома» набрала 16 очков и занимает 12-ю позицию.

Серия А. 16-й тур. 15 декабря

Комо – Рома – 2:0

Голы: Габриэллони, 90+3, Пас, 90+7

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 10
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Андрій Заліщук
Рома, Ман Сіті і Шахтар - три найголовніших лоха в Європі
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+2
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Alehandro
Довбик такий незграбний... Не може нормально позицію обрати. Обробка верхових м"ячів - просто жахлива, м"ячі на кілька метрів відлітають
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+1
antt
Тепер майже як з нашим легінонером в Челсі, але колись. Виходить на заміну.
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+1
Viktor Shuper
гра Роми дно донне в цілому, тут ні Довбик, ні 10 Мессі не допоможуть
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0
GloryUkraine
Рома грає в якийсь хаотичний антифутбол.  
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0
contr
Довбик -плуг ! Ні техніки ні швидкості ні розуму ! За що 30 мільйонів? 
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0
TolsTIyELF
Если не идиот должен думать об Испании. Но он идиот. 
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0
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