Довбик не помог. Комо на последних минутах сенсационно одолел Рому
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Фабрегаса
15 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой».
Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
Голами в этом матче отметились нападающий хозяев Алессандро Габриэллони и полузащитник Нико Пас.
Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел на поле на 46-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.
В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 15 очков, занимает 16-е место. «Рома» набрала 16 очков и занимает 12-ю позицию.
Серия А. 16-й тур. 15 декабря
Комо – Рома – 2:0
Голы: Габриэллони, 90+3, Пас, 90+7
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