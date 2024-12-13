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Комо
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Италия
13 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:24
26
0

Комо – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря поединок 16 тура итальянской Серии А

13 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:24
26
0
Комо – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и римская «Рома».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Комо – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Комо – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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