Италия13 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:24
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Комо – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря поединок 16 тура итальянской Серии А
13 декабря 2024, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:24
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В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и римская «Рома».
Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Комо – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комо – РомаСмотреть трансляцию
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