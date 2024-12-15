15 декабря в матче 16-го тура Серии А «Комо» победил «Рому» со счетом 2:0.

Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

На 90+3 минуте нападающий «Комо» Алессандро Габриэллони открыл счет, а на 90+7 минуте полузащитник Нико Пас удвоил преимущество хозяев.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.

Серия А. 16-й тур. 15 декабря

Комо – Рома – 2:0

Голы: Габриэллони, 90+3, Пас, 90+7

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Габриэллони, 90+3

ГОЛ! 2:0 Пас, 90+7