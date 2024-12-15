Италия15 декабря 2024, 21:46 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:47
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Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А
15 декабря 2024, 21:46 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:47
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15 декабря в матче 16-го тура Серии А «Комо» победил «Рому» со счетом 2:0.
Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
На 90+3 минуте нападающий «Комо» Алессандро Габриэллони открыл счет, а на 90+7 минуте полузащитник Нико Пас удвоил преимущество хозяев.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле в начале второго тайма и не отметился результативными действиями.
Серия А. 16-й тур. 15 декабря
Комо – Рома – 2:0
Голы: Габриэллони, 90+3, Пас, 90+7
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Габриэллони, 90+3
ГОЛ! 2:0 Пас, 90+7
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Nicolas Paz (Комо).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Габриеллони (Комо).
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