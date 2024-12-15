15 декабря на Джузеппе Синигалья пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Ромой. Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

Комо

Команда долгое время болталась на самом скромном уровне. И только после появления новых богатых инвесторов начала прибавлять. В итоге в прошлом сезоне получилось завоевать себе право выбраться в Серию А - давно там не было озерников. Сомнения вызывала только кадровая политика, когда тренерский пост поручили неопытному Сеску, а в состав летом собирали в основном звездных, но возрастных футболистов - многие ветераны играли с нынешним наставником. А Варан толком и на поле не вышел после переезда из Англии, решив закончить карьеру после очередного повреждения. В итоге у клуба ожидаемо мало что получается, и он ведет непростую борьбу за сохранение прописки в Серии А. В прошлом туре с Венецией тоже не получилось выиграть - ограничились ничьей, что не устроила никого.

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Рома

Клуб уже очень давно толком не может подтвердить статус гранда. Жозе Моуринью выиграл Лигу конференций, но не сумел реализовать цель: не вывел волков в Лигу чемпионов ни через Серию А, ни через Лигу Европы - там в финале проиграли по пенальти в 2023-м. По ходу прошлого сезона Особенного сняли, поручив обязанности Де Росси. В новом розыгрыши джалоросси из-за тренерских рокировок пошли вразнос. В столице быстро разочаровались в Даниэле, сняв его после первых неудач. Но его преемник, Иван Юрич, тем более не справился. В итоге с отдыха заманили опытнейшего Раньери. Но и при нем чуда не произошло. Команда сухо проиграла Наполи и Аталанте, правда, в Лондоне с Тоттенхэмом выдав ничью. И только у Лечче получилось выиграть, причем разгромно. В Лиге Европы в четверг потом оформили 3:0 с крепкой Брагой.

Статистика личных встреч

В 2002/2023, когда озерные в прошлый раз поднимались в Серию А, они обменялись победами со столичным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что волки смогут развить успехи. Безопасной ставкой выглядит ставка на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,6).