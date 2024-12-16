Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что сделали не так? Раньери – о неожиданном поражении в Серии А
Чемпионат Италии
Комо
15.12.2024 19:00 – FT 2 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 декабря 2024, 02:58 | Обновлено 16 декабря 2024, 03:05
12
0

Что сделали не так? Раньери – о неожиданном поражении в Серии А

«Рома» на выезде уступила клубу «Комо» – 0:2

16 декабря 2024, 02:58 | Обновлено 16 декабря 2024, 03:05
12
0
Что сделали не так? Раньери – о неожиданном поражении в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Наставник римской «Ромы» Клаудио Раньери проанализировал неожиданное поражение в 16-м туре Серии А команде «Комо» (0:2).

«В первом тайме мы играли хорошо, даже если были немного вялыми, но мы создали несколько хороших голевых моментов. Во втором тайме игра полностью изменилась. Они отражали нас и проявили больше желание победить. Мы допустили ошибку с их штрафным ударом, которая привела к первому голу – мы оставили полузащитника защищаться от нападающего, а этого следует избегать. Опытная команда не должна совершать такие ошибки.

«Комо» сделали все возможное, чтобы выиграть игру. Мы не создали тех же моментов, что и в первом тайме.

Возможно, мы проиграли из-за обязательств, с которыми нам пришлось столкнуться, но я не люблю оправдываться – мы должны были проявить такое же желание, как и они. Я сказал ребятам, которые вышли на поле, что игра изменилась, что нам придется повысить интенсивность, что нам нужно быть решительными, целеустремленными и внимательно следить за судьей, потому что никогда не знаешь, какое он примет решение. Нам нужно было адаптироваться и интерпретировать игру по-другому, но мы не смогли этого сделать», – ответил Раньери.

В турнирной таблице чемпионата Италии столичный клуб занимает 12-е место. В активе коллектива 16 набранных очков.

По теме:
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Украинец с деревянными ногами». Реакция фанов Ромы на игру Довбика с Комо
ФОТО. Знаменитая актриса пришла посмотреть на игру Довбика. С пивом
Клаудио Раньери Рома Рим Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Футбол | 15 декабря 2024, 19:55 646
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью

Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу

«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Футбол | 15 декабря 2024, 11:29 27
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ

Зинченко мог оказаться в академии киевского «Динамо»

ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Футбол | 15.12.2024, 20:52
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Футбол | 16.12.2024, 01:57
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07 1
Футбол
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50 3
Бокс
Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
14.12.2024, 03:19 3
Футбол
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 27
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем