Что сделали не так? Раньери – о неожиданном поражении в Серии А

Наставник римской «Ромы» Клаудио Раньери проанализировал неожиданное поражение в 16-м туре Серии А команде «Комо» (0:2).

«В первом тайме мы играли хорошо, даже если были немного вялыми, но мы создали несколько хороших голевых моментов. Во втором тайме игра полностью изменилась. Они отражали нас и проявили больше желание победить. Мы допустили ошибку с их штрафным ударом, которая привела к первому голу – мы оставили полузащитника защищаться от нападающего, а этого следует избегать. Опытная команда не должна совершать такие ошибки.

«Комо» сделали все возможное, чтобы выиграть игру. Мы не создали тех же моментов, что и в первом тайме.

Возможно, мы проиграли из-за обязательств, с которыми нам пришлось столкнуться, но я не люблю оправдываться – мы должны были проявить такое же желание, как и они. Я сказал ребятам, которые вышли на поле, что игра изменилась, что нам придется повысить интенсивность, что нам нужно быть решительными, целеустремленными и внимательно следить за судьей, потому что никогда не знаешь, какое он примет решение. Нам нужно было адаптироваться и интерпретировать игру по-другому, но мы не смогли этого сделать», – ответил Раньери.

В турнирной таблице чемпионата Италии столичный клуб занимает 12-е место. В активе коллектива 16 набранных очков.