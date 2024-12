Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году

Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша за лучший гол года.

Он забил потрясающий по красоте гол в ворота «Эвертона» в матче 13-го тура АПЛ.

Гарначо отличился уже на 3-й минуте встречи, поразив ворота эффектным ударом через себя.

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

ВИДЕО. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году

The goal of his life. 🚲🤯@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024!