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  4. Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году
Англия
17 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 20:12
617
0

Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году

В Катаре вручена премия за лучший гол года

17 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 20:12
617
0
Премия Пушкаша. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша за лучший гол года.

Он забил потрясающий по красоте гол в ворота «Эвертона» в матче 13-го тура АПЛ.

Гарначо отличился уже на 3-й минуте встречи, поразив ворота эффектным ударом через себя.

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

  • Алехандро Гарначо (Аргентина), Манчестер Юнайтед против Эвертона
  • Хасан Аль Хайдос (Катар), Катар против Китая
  • Терри Антонис (Австралия), Мельбурн Сити против Вестерн Сидней Уондерерс
  • Ясин Бензиа (Алжир), Алжир против Южной Африки
  • Вальтер Боу (Аргентина), Ланус против Тигре
  • Майкл Чиринос (Гондурас), Гондурас против Коста-Рики
  • Федерико Димарко (Италия), Интер против Фрозиноне
  • Мохаммед Кудус (Гана), Вест Хэм против Фрайбурга
  • Денис Омеди (Уганда), KCCA против Китары
  • Пол Онуачу (Нигерия), Трабзонспор против Коньяспора
  • Джейден Филоджин (Англия), Халл Сити против Ротерхэма Юнайтед

ВИДЕО. Гол Гарначо за МЮ Эвертону назван лучшим в 2024 году

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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