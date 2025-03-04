Лига чемпионов04 марта 2025, 01:36 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Фейеноорд – Интер
Матч состоится 5 марта в 19:45 по Киеву
04 марта 2025, 01:36 |
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В среду, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Интер».
Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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