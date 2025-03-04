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Лига чемпионов
04 марта 2025, 01:36 |
9
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Фейеноорд – Интер

Матч состоится 5 марта в 19:45 по Киеву

04 марта 2025, 01:36 |
9
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Фейеноорд – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Интер».

Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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