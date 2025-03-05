Известна оценка Таловерова за матч с Халл Сити

Во вторник, 4 марта, проходил матч 35-го тура Чемпиошипа между «Халл Сити» и «Плимутом».

Встречу принимал МКМ Стэдиум в Халле.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 баллов из 10 возможных, WhoScored же дал оценку в 6.2. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал фуллбэк хозяев поля Льюи Койл. Он получил оценку в 8.4 и 8.2 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Плиму»т в гостях уступил «Халл Сити».