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Англия
05 марта 2025, 01:42 |
135
0

Известна оценка Таловерова за матч с Халл Сити

Украинский защитник провел на поле 79 минут

05 марта 2025, 01:42 |
135
0
Известна оценка Таловерова за матч с Халл Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Во вторник, 4 марта, проходил матч 35-го тура Чемпиошипа между «Халл Сити» и «Плимутом».

Встречу принимал МКМ Стэдиум в Халле.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 баллов из 10 возможных, WhoScored же дал оценку в 6.2. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал фуллбэк хозяев поля Льюи Койл. Он получил оценку в 8.4 и 8.2 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Плиму»т в гостях уступил «Халл Сити».

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Максим Таловеров Халл Сити Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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