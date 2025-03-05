Таловеров не помог. Плимут в гостях уступил Халл Сити

Во вторник, 4 марта, проходил матч 35-го тура Чемпиошипа между «Халл Сити» и «Плимутом».

Встречу принимал МКМ Стэдиум в Халле.

Хозяеыва поля добыли победу со счетом 2:0. Голами отличились Джо Гелхардт и Абу Камара на 48-й и 61-й минуте соответственно.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку.

После этого матча «Халл Сити» с 36 очками поднялся на 19-е место, а «Плимут» остался 23-м, имея в своем активе 30 очков.

Чемпионшип. 35-й тур

Халл Сити – Плимут – 2:0

Голы: Гелхардт, 48, Камара, 61

Фото матча: