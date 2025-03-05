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Чемпионшип Англия
Халл Сити
04.03.2025 21:45 – FT 2 : 0
Плимут
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Англия
05 марта 2025, 00:11 |
211
0

Таловеров не помог. Плимут в гостях уступил Халл Сити

Украинский защитник провел на поле 79 минут

05 марта 2025, 00:11 |
211
0
Таловеров не помог. Плимут в гостях уступил Халл Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Халл Сити

Во вторник, 4 марта, проходил матч 35-го тура Чемпиошипа между «Халл Сити» и «Плимутом».

Встречу принимал МКМ Стэдиум в Халле.

Хозяеыва поля добыли победу со счетом 2:0. Голами отличились Джо Гелхардт и Абу Камара на 48-й и 61-й минуте соответственно.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку.

После этого матча «Халл Сити» с 36 очками поднялся на 19-е место, а «Плимут» остался 23-м, имея в своем активе 30 очков.

Чемпионшип. 35-й тур

Халл Сити – Плимут – 2:0

Голы: Гелхардт, 48, Камара, 61

Фото матча:

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Плимут Халл Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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