Таловеров не помог. Плимут в гостях уступил Халл Сити
Украинский защитник провел на поле 79 минут
Во вторник, 4 марта, проходил матч 35-го тура Чемпиошипа между «Халл Сити» и «Плимутом».
Встречу принимал МКМ Стэдиум в Халле.
Хозяеыва поля добыли победу со счетом 2:0. Голами отличились Джо Гелхардт и Абу Камара на 48-й и 61-й минуте соответственно.
Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле 79 минут, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку.
После этого матча «Халл Сити» с 36 очками поднялся на 19-е место, а «Плимут» остался 23-м, имея в своем активе 30 очков.
Чемпионшип. 35-й тур
Халл Сити – Плимут – 2:0
Голы: Гелхардт, 48, Камара, 61
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Призовой фонд – 15 тысяч гривен!
Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса