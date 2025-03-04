Таловеров в восьмой раз подряд попал в стартовый состав Плимута

4 марта состоится матч 35-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Халл Сити и Плимут.

Поединок пройдет на арене МКМ Стэдиум. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

Для Таловерова это восьмой поединок в Англии, в котором он попал в стартовый состав. В каждом из предыдущих семи он отыграл все 90 минут, на его счету также два забитых мяча.

Перед стартом противостояния Плимут с 30 очками занимает предпоследнее, 23-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии. У Халла 33 пункта и 21-я строчка. В контексте выживания, для Плимута это ключевой матч.

Стартовые составы на матч Халл Сити – Плимут