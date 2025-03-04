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  4. Таловеров в восьмой раз подряд попал в стартовый состав Плимута
Англия
04 марта 2025, 21:05 |
486
0

Таловеров в восьмой раз подряд попал в стартовый состав Плимута

Максим начнет матч 35-го тура Чемпионшипа против Халл Сити с первых минут

04 марта 2025, 21:05 |
486
0
Таловеров в восьмой раз подряд попал в стартовый состав Плимута
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

4 марта состоится матч 35-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Халл Сити и Плимут.

Поединок пройдет на арене МКМ Стэдиум. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

Для Таловерова это восьмой поединок в Англии, в котором он попал в стартовый состав. В каждом из предыдущих семи он отыграл все 90 минут, на его счету также два забитых мяча.

Перед стартом противостояния Плимут с 30 очками занимает предпоследнее, 23-е место в таблице второго по силе дивизиона Англии. У Халла 33 пункта и 21-я строчка. В контексте выживания, для Плимута это ключевой матч.

Стартовые составы на матч Халл Сити – Плимут

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Халл Сити Плимут стартовые составы Максим Таловеров чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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