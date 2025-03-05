Карпаты: кадровая ситуация перед игрой с Ворсклой
У Адамюка – рецидив, Квасница на подходе
Как стало известно Sport.ua, возвращение в строй защитника «Карпат» Владимира Адамюка переносится еще на месяц.
По имеющимся данным, на занятии перед календарным матчем 19 тура УПЛ с ЛНЗ у Адамюка случился рецидив старой травмы икроножной мышцы. В лучшем случае он возобновит тренировочный процесс после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной поединками сборных.
Что касается «зимнего» новичка «Карпат» Ильи Квасницы, то он уже здоров, тренировался в общей группе и готовится к матчу 20 тура с «Ворсклой», который состоится 6 марта в Полтаве.
В то же время «Карпатам» с полтавчанами не поможет испанец Альварес, удаленный с поля в противостоянии с ЛНЗ, зато сможет сыграть после дисквалификации стоппер Владислав Бабогло.
Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ шестое место, набрав 27 очков.
Ранее мы сообщали, что «Ворскла» сможет принять «Карпаты» на домашней арене в Полтаве.
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