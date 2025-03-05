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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 09:26 | Обновлено 05 марта 2025, 09:27
116
0

Карпаты: кадровая ситуация перед игрой с Ворсклой

У Адамюка – рецидив, Квасница на подходе

05 марта 2025, 09:26 | Обновлено 05 марта 2025, 09:27
116
0
Карпаты: кадровая ситуация перед игрой с Ворсклой
ФК Карпаты. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua, возвращение в строй защитника «Карпат» Владимира Адамюка переносится еще на месяц.

По имеющимся данным, на занятии перед календарным матчем 19 тура УПЛ с ЛНЗ у Адамюка случился рецидив старой травмы икроножной мышцы. В лучшем случае он возобновит тренировочный процесс после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной поединками сборных.

Что касается «зимнего» новичка «Карпат» Ильи Квасницы, то он уже здоров, тренировался в общей группе и готовится к матчу 20 тура с «Ворсклой», который состоится 6 марта в Полтаве.

В то же время «Карпатам» с полтавчанами не поможет испанец Альварес, удаленный с поля в противостоянии с ЛНЗ, зато сможет сыграть после дисквалификации стоппер Владислав Бабогло.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ шестое место, набрав 27 очков.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» сможет принять «Карпаты» на домашней арене в Полтаве.

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Владимир Адамюк Илья Квасница Карпаты Львов Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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