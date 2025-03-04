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Лига чемпионов
04 марта 2025, 10:04 | Обновлено 04 марта 2025, 10:05
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0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Байер

Матч пройдет 5 марта в 22:00

04 марта 2025, 10:04 | Обновлено 04 марта 2025, 10:05
30
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Байер

В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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